В Азербайджане вновь активизровались оползни - ПОДРОБНОСТИ

На некоторых дорогах Азербайджана зарегистрированы новые случаи обвалов и оползней.

Об этом в субботу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, передает Day.Az.

По словам начальника экспедиции, на оползневой зоне в Астаринском районе была отмечена относительная активность в динамике оползневого процесса, расширились параметры трещин. На 5,7, 8 и 10 километрах автомобильной дороги Дегади-Пеликеш Астаринского района также наблюдалась активность, в некоторых участках дороги были зарегистрированы оползневые процессы и проседание грунта.

Как отметил начальник экспедиции, на 27-29-м километре дороги Лянкяран-Лерик в Лерикском районе под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов наблюдаются новые локальные процессы оползней и обвалов. На десятом километре автомобильной дороги Лерик-Гошмальян-Кельвез наблюдалась относительная активность в динамике обвалов, в некоторых местах зарегистрированы новые локальные оползневые процессы.

Гаралов отметил, что на 17-19 километре дороги Лянкяран-Лерик под влиянием атмосферных осадков на некоторых участках также наблюдались зоны обвалов и оползней.

По словам начальника экспедиции, на 12-м километре дороги Тукавиле-Дирьян-Гегиран Лянкяранского района наблюдалась относительная активность, увеличилась интенсивность процессов проседания грунта в некоторых местах.

На оползневом участке Зуванд Масаллинского района, на 13-15, 7-16, 24-26-м километрах дороги Масаллы-Ярдымлы активизировался оползень, а на оползневом участке Гюллютепе этого района увеличились параметры трещин.

На оползневом участке Садатлы в Джалилабадском районе зарегистрирована активность, на 17-м километре дороги Джалилабад-Дженган-Солтанкенд под влиянием атмосферных осадков наблюдался рост параметров оползневой зоны.

Гаралов сказал, что наблюдалась активность на оползневом участке в Гедабекском районе, на оползневом участке на первом километре дороги Хызы-Алтыагадж.

На 37-46-м километре дороги Губа-Хыналыг, на 37-40-м километре дороги Губа-Гонагкенд также наблюдалась активность оползневого процесса.

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