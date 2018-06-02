В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах ожидаются дожди, грозы.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16°, днем 20-24°, в Баку ночью 14-16°, днем 21-23° тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 3 июня подует умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 16-17° тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 18-19° тепла.

В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, дожди. Днем погода будет безоблачной. Подует порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 23-28°, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.

МЭПР сделало предупреждение в связи с изменением погоды. 4-5 июня в северных и западных районах ожидаются грозы, проливные дожди, град. Будет дуть порывистый восточный ветер.

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