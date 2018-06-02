На дороге Баку-Агсу актизировался оползневый процесс

В городе Шамахы на оползневом участке в квартале 48 "А" увеличилось трещины, активизировался оползневый процесс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в субботу сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам начальника экспедиции, в течение мая на 106-111-ом километре автомобильной дороги Баку-Шамахы наблюдались оползневые процессы и обвалы. На левой части склона увеличились параметры трещин и срезания склонов.

В оползневых зонах Чабаны, Дедегюнеш Шамахы наблюдалась активность, в оползневой зоне Муганлы - частичное расширение трещин.

Начальник экспедиции сказал, что на 132-156-ом километре магистральной дороги Баку-Агсу активизировался оползневой процесс, на локальных участках был зарегистрирован случай обвала. На 24-25-ом километре дороги Шамахы-Галейбугурд-Кечмеддин за прошедшие месяцы в результате селей полностью вышел из строя 35-40-метровый участок дороги на въезде в село Кечмеддин.

Гаралов также отметил, что под влиянием локальных и техногенных факторов на оползневом участке Зых 1 Сураханского района наблюдалась относительная активность в динамике оползневого процесса. В том числе относительная активность обвалов в оползневой зоне в Абшеронском районе и участке оползня и проседания грунта в поселке Нубар.

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