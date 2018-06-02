Глава Госкомтаможни поручил облегчить пересечение азербайджано-российской границы - ФОТО

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев в субботу дал поручения по обеспечению более легкого и быстрого пересечения гражданами и транспортными средствами таможенного поста "Самур", расположенного на государственной границе Азербайджана с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время ознакомления с существующей ситуацией на таможенно-пропускном пункте, Мехтиев поинтересовался состоянием поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию и дал поручения и рекомендации по устранению проблем, которые могут возникнуть в процессе пересечения границы перевозящими этот груз транспортными средствами.

Как говорится в сообщении ГТК, распространённом в субботу, для более эффективной организации таможенного контроля на пропускном посту "Самур" будут проведены работы по реконструкции.