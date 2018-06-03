Столкнувшийся с птицей самолет AZAL успешно вернулся в аэропорт

Самолет ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс из Стамбула в Баку, столкнулся с птицей. Об этом говорится в сообщении на странице AZAL в Facebook, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend..

"В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в стамбульский Международный аэропорт Ататюрк. Пассажиры данного рейса (J2-080) вернутся в Баку на другом самолете.

Согласно правилам авиакомпании, при необходимости пассажиры задерживающегося рейса будут обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.

Авиакомпания приносит свои извинения за созданное неудобство.