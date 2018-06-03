Сильный пожар в Баку - ФОТО

3 июня 2018 18:46

На свалке автомобильных шин, расположенной на территории Бинагадинского района Баку, произошел пожар.

Об этом сообщили Trend в воскресенье в Центре управления критическими ситуациями МЧС. В сообщении отмечается, что свалка покрышек, где произошёл пожар, располагается в 7-ом микрорайоне, сзади метро "Дярнягюл". В результате пожара воспламенились кучи покрышек, передает Day.Az  со ссылкой на Trend.

На место происшествия стянуты бригады пожарных МЧС. Пока устранить пожар не удалось. Ведутся работы в этом направлении.

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