Увеличилось число жертв извержения вулкана в Гватемале

В Гватемале в результате извержении вулкана Фуэго погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает MVS Noticias.

По данным телеканала, точное число пострадавших неизвестно, но оно исчисляется сотнями человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что в Гватемале в нескольких городах объявлен "красный" уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго.

Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

Как отмечалось, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренный службы эвакуируют людей.

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