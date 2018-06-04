Тяжелое ДТП в Гедабее: есть погибшие и пострадавшие

В Гедабее столкнулись 2 автомобиля, есть погибшие и пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Гяргяр.

В результате столкновения 2 автомобилей марки ВАЗ 2107 тяжело пострадали 6 человек. Все они они были помещены в центральную райбольницу, где не удалось спасти водителей - Гараева Наиля 1973 г.р. и Исмаилова Айдына 1974 г.р.

Двое пострадавших были переведены в одну из больниц г Гянджи.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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