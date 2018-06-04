В Баку после ремонта сданы в эксплуатацию два медучреждения - ФОТО

После капитального ремонта в эксплуатацию сданы родильное отделение Баладжарской центральной железнодорожной больницы и Бакинская железнодорожная поликлиника №2, находящиеся в подчинении Медико-санитарной службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Об этом говорится в сообщении АО, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в последние годы в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обновляется инфраструктура, проводятся работы по реконструкции. Также проводится реконструкция медучреждений, подконтрольных Медико-санитарной службе, закупается новое медицинское оборудование.

Участники мероприятия, состоявшегося в связи с открытием медучреждений, осмотрели капитально отремонтированные родильное отделение Баладжарской центральной железнодорожной больницы и Бакинскую железнодорожную поликлинику №2. В мероприятии принял участие начальник Медико-санитарной службы Адиль Шукюров.

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