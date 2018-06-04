На заводе в Баку произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

16:22

Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе потушен.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительным данным, на территории площадью примерно 200 квадратных метров сгорели шины непригодных к эксплуатации автомобилей.