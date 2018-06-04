На заводе в Баку произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
16:22
Пожар на территории Бакинского сталелитейного завода в Бинагадинском районе потушен.
Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительным данным, на территории площадью примерно 200 квадратных метров сгорели шины непригодных к эксплуатации автомобилей.
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15:33
На территории Бакинского сталелитейного завода произошел пожар.
Об говорится в сообщении, распространенном в понедельник на сайте МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, на территории завода горят шины непригодных для эксплуатации автомобилей.
В настоящее время на месте происшествия находятся пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В министерстве сообщили, что по тушению пожара будет представлена дополнительная информация.
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16:36
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