К сведению учителей, желающих сменить место работы

Сегодня на сайте miq.edu.az началась онлайн-регистрация учителей, желающих сменить место работы. Об этом говорится в сообщении министерства образования Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отныне благодаря программному обеспечению перевод учителей, работающих по бессрочному контракту в подведомственных министерству образования общеобразовательных учебных заведениях, в другие общеобразовательные учебные заведения внутри одного района (города) или из одного района (города) в другой будет проходиться не в два этапа, а в один этап.

Учителя смогут поменять место работы на другое, соответствующее специальности, по которой они прошли диагностическую проверку или приняли участие в конкурсе при приеме на работу.

Смена места работы учителей учреждений первичного образования, колледжей, вузов, учреждений при других государственных структурах и частных образовательных учреждений на другие общеобразовательные учреждения, входящие в систему минобразования, осуществляется на основе конкурса.

Кандидаты проходят регистрацию посредством fin-кода удостоверения личности, после чего система выдает им соответствующий рабочий номер и пароль.

В электронных заявлениях кандидаты могут указать четыре вакантных места.

По завершении электронной регистрации каждый получивший право на смену места работы кандидат вместе с личным делом будет приглашен в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования.

Решение будет принято после рассмотрения личной информации кандидатов сотрудниками центра.

Регистрация завершится 11 июня.

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