Невероятные кондитерские изделия Гисмета Мамедли - ФОТО

Художник-технолог Гисмет Мамедли в 2012 году основал свою компанию по производству люксовых кондитерских изделий. Свой бизнес он открыл, не имея ни маната, терпел неудачи, но в течение этих лет благодаря своему упорству и трудолюбию смог добиться успеха. Сегодня его компания "Qızıl əllər " ("Золотые руки") известна своими невероятно искусными изделиями.

Day.Az побеседовал с Гисметом Мамедли и узнал о том, как начинался путь умелого кондитера и что необходимо для достижения успеха.

В профессию кондитера меня привела моя любовь к изобразительному искусству. В 4 классе я впервые участвовал в школьном конкурсе и занял призовое место. С тех пор я решил, что всегда должен ставить перед собой высокую планку и достигать ее во всем, что бы я ни делал, я должен стараться быть лучшим. Я научился упорству и терпеливости в достижении своих целей.

К кулинарии, к тому, чем я сейчас занимаюсь, я пришел через искусство карвинг - художественную резку по овощам и фруктам. После того, как я достиг профессионализма в карвинге, познакомился с кондитерским искусством. Признаюсь, что в детстве я никогда не думал о том, что когда-нибудь буду печь торты.

Свой первый торт я создал для одного известного исполнителя. По заказу я должен был изобразить на торте две женские руки, прикасающиеся к смокингу. Одна рука должна была принадлежать 18-летней девушке, другая - 35-летней женщине. Я создал изображение в стиле гиперреализма, и руки своим цветом, морщинами и даже ногтями передавали возраст. Это была очень успешная работа, и я подумал, почему бы не заняться этим. Ведь для нашей страны это ново, и почему бы не стать первым в этом деле.

Благодаря своему образованию в стране и за рубежом я смог без какого-либо бюджета построить свой бизнес. Я много раз терпел неудачи в этом деле, совершал ошибки, но упрямо не сдавался. И в результате мне все же удалось построить успешный бизнес. Один из показателей этого успеха - список моих клиентов, среди которых известные отели Hilton, Boulevard, Excelsior и другие компании.

Я всегда старюсь создать что-то сложное, неповторимое, потому что именно этого от меня ждут. Я не хочу работать в каких-то рамках, я хочу выходить за рамки и не ограничиваюсь лишь кондитерским искусством. Я также решил создавать декор для различных торжеств. И я вижу интерес к своим работам известных мировых декораторов. Моя компания "Qızıl əllər" создает декоры для банкетов, дней рождений, свадеб и других торжеств, занимается приготовлением фуршетов и кондитерских изделий. Моя продукция стала люксовой.

Мое отношение к кондитерским изделиям кажется странным, так как многие не видят смысл создавать произведение искусства из того, что в результате все равно съедят. Но я считаю, что не важно, чем ты занимаешься, ты должен стараться быть лучшим.

Если честно, мое самое больное место - это знать, что созданное мною в конечном итоге будет съедено (смеется). Успокаиваю себя мыслями, что вместо того, чтобы существовать сотни лет и не привлечь к себе внимания, лучше появиться один раз и вызвать восторг. Художники всегда испытывают трудность в продаже своих работ, но чтобы продлить жизнь своим творениям, ими надо делиться. Именно в таком случае работы живут дольше. А сожаления по этому поводу лишь воспитывают в тебе эгоизм.

В моих кондитерских изделиях эксклюзивным является не только внешний вид, но и рецепт. Мое образование позволяет мне создавать эксклюзивные рецепты для каждого клиента с учетом их предпочтений.

В 2012 году, когда я уже был профессиональным кондитером, я создавал очень сложные торты, с различными изображениями и различных форм. Из самых интересных моих работ могу назвать торт, изготовленный для свадьбы арабского шейха в Баку. Торт был высотой в 3 метра, в форме дворца шейха, а украшения на нем были сделаны из настоящих бриллиантов.

Одной из сложных работ могу назвать также торт, изображающий пролив Босфор. Когда-то я над ним уже работал, и вот получил такой же заказ. Это изделие требует к себе большого внимания и много времени. Размер торта 3 на 4 метра, это довольно высокая и крупная работа. На ней также будут отображены мечеть Айя София, железнодорожный вокзал, мосты, Девичья башня (Kız kulesi), здания Аташехира и так далее. Я изобразил все здания и растительность этой местности, чтобы максимально реалистично передать картину Босфора, называемого еще Стамбульским проливом. Презентация этого торта состоится совсем скоро.

Моя самая большая мечта - чтобы наша продукция импортировалась за рубеж и была популярна во всем мире.

В любой профессии залогом успеха является упорство. И никогда не нужно думать, что положение безысходно. По своему опыту знаю, что таких положений нет. Ты никогда не знаешь, что случится завтра, и всегда следует ждать позитивных событий, несмотря ни на что.

Франгиз Агаларова