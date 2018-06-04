Минэкологии: Азербайджану не грозит повышение уровня воды в реках
В результате ливневых дождей последние несколько дней наблюдается повышение уровня воды во всех реках Азербайджана.
Об этом в понедельник сказал Trend главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, передает Day.Az.
По его словам, хотя 5 июня на южном склоне Большого Кавказа ожидаются кратковременные дожди, повторное повышение уровня воды в реках не прогнозируется.
"6-7 июня будет преимущественно без осадков. Поэтому до 7 июня не ожидается повышения уровня воды в реках", - сказал Вердиев.
Напомним, что в результате селей на реке Гекчай были разрушены автомобильные и пешеходные мосты в Гекчайском районе. Сильные дожди в Исмаиллинском районе нанесли ущерб домам и посевам пшеницы.
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