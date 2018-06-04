В Джоджуг Марджанлы создаются теплицы и пчеловодческие хозяйства - ФОТО

При совместной организации министерства экономики Азербайджана и посольства Турции в Азербайджане реализуются проекты по созданию теплиц и пчеловодческого хозяйства с целью развития села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, обеспечению занятости жителей села и улучшению социального благосостояния.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С целью подробного информирования жителей сел по реализуемым проектам и ознакомлению с ходом работ в понедельник в Джоджуг Марджанлы состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители министерства экономики, посольства Турции в Азербайджане, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), а также жители Джоджуг Марджанлы.

Заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что реализация совместных проектов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района является еще одним примером братских связей между Азербайджаном и Турцией, и подчеркнул важность совместных проектов, охватывающих теплицы и участки пчеловодческого хозяйства, в социально-экономическом развитии Джоджуг-Марджанлы и обеспечении занятости.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал рассказал о важности совместно реализуемых проектов в Джоджуг Марджанлы в развитии в данном регионе сельского хозяйства и животноводства.

Глава Исполнительной власти Джабраильского района Кямал Гасанов сказал, что реализуемые в Джоджуг Марджанлы проекты внесут вклад в развитие села и обеспечение занятости его жителей.

Координатор Бакинской программы TİKA Адем Урфа рассказал, что в Джоджуг Марджанлы будет построено 15 теплиц туннельного типа с полиэтиленовым покрытием (площадь каждой теплицы 160 квадратных метров), а также для 15 семей будет создано 150 пчеловодческих хозяйств. В рамках совместных программ теплицы будут оснащены системой капельного орошения, жителям будут предоставлены саженцы, удобрение и пестициды для выращивания овощей, инструменты и оборудование для ухода за растениями. В рамках этих двух проектов предусматривается обеспечить рабочими местами не менее 30 человек, а также как минимум тридцать семей стабильным доходом.

Затем участники мероприятия ознакомились с работой в рамках совместных проектов.