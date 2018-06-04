В НАНА состоятся выборы президента и вице-президентов

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 8 июня состоятся выборы президента и вице-президентов.

Об этом говорится в сообщении НАНА в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент избирается на пятилетний срок. Имя избранного на общем собрании академии президента будет представлено Президенту Азербайджана для утверждения.

Выборы Правления НАНА начнутся с выборов президента академии на общем собрании. Формирование Правления начнется с представления президента академии.

Вице-президенты академии будут избираться на пятилетний срок при большинстве голосов в две трети действительных членов НАНА.

Напомним, что в настоящее время президентом НАНА является Акиф Ализаде. Он был избран на эту должность в 2013 году. Вице-президенты НАНА - академики Ибрагим Гулиев, Иса Габиббейли, Тофиг Нагиев и Дильгям Тагиев.