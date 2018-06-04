В НАНА состоятся выборы президента и вице-президентов
В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 8 июня состоятся выборы президента и вице-президентов.
Об этом говорится в сообщении НАНА в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент избирается на пятилетний срок. Имя избранного на общем собрании академии президента будет представлено Президенту Азербайджана для утверждения.
Выборы Правления НАНА начнутся с выборов президента академии на общем собрании. Формирование Правления начнется с представления президента академии.
Вице-президенты академии будут избираться на пятилетний срок при большинстве голосов в две трети действительных членов НАНА.
Напомним, что в настоящее время президентом НАНА является Акиф Ализаде. Он был избран на эту должность в 2013 году. Вице-президенты НАНА - академики Ибрагим Гулиев, Иса Габиббейли, Тофиг Нагиев и Дильгям Тагиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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