Новшество в центрах Службы ASAN - ПОДРОБНОСТИ
В Гяндже в центре Службы ASAN Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана начала работать онлайн юридическая услуга.
Об этом говорится в сообщении госагентства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Граждане, перейдя в онлайн-кабинет, смогут воспользоваться юридической услугой.
Планируется организация электронных кабинетов по оказанию юридических услуг и в других центрах Службы ASAN.
Отметим, что организация услуг юридической помощи, а также других услуг в центрах Службы ASAN была утверждена указом Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" и предусмотрена пунктом 4.6 "Правил организации деятельности центров оказания услуг Службы ASAN".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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