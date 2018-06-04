Новшество в центрах Службы ASAN - ПОДРОБНОСТИ

4 июня 2018 18:18

В Гяндже в центре Службы ASAN Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана начала работать онлайн юридическая услуга.

Об этом говорится в сообщении госагентства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Граждане, перейдя в онлайн-кабинет, смогут воспользоваться юридической услугой.

Планируется организация электронных кабинетов по оказанию юридических услуг и в других центрах Службы ASAN.

Отметим, что организация услуг юридической помощи, а также других услуг в центрах Службы ASAN была утверждена указом Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" и предусмотрена пунктом 4.6 "Правил организации деятельности центров оказания услуг Службы ASAN".

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