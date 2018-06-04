В Азербайджане вносятся изменения в закон о донорстве - ДЕТАЛИ
В Азербайджане разрешат использовать в качестве донора лиц, переживших смерть мозга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей".
В "Основные понятия закона" добавляется предложение "мертвый донор-мертвый донор - лицо старше года, погибшее от смерти мозга, смерти сердца и биологической смерти".
Кроме того, "Живой донор - дееспособное лицо старше 18 лет, добровольно разрешающее пересадку своих органов и (или) тканей больным".
Помимо этого, предлагается ряд изменений в другие статьи действующего закона.
Проект изменений будет обсужден 5 июня на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения.
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