"Папины дочки" стали лучшими в Азербайджанской юниор-лиге КВН - ФОТО

В Баку состоялся финал Азербайджанской юниор-лиги КВН. В заключительном поединке юмора и смеха приняли участие девять команд, среди которых одна - "Дети Гор" - из Дагестана, сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

Финал запомнился своей зрелищностью, оригинальными шутками на актуальные темы. На протяжении всего сезона "юниоры" демонстрировали высший класс на сцене КВН, доказывая, что будущее нашего Клуба веселых и находчивых в надежных руках.

Для некоторых команд финальная игра в составе юниор-лиги оказалась последней в прямом значении слова. В этом году многие участники лиги прощаются со школьной жизнью. Быть может, они вернутся в студенческий КВН и Азербайджанскую региональную лигу, но пока - слезы и прощание с детством, часть которого была отдана КВН.

Судили финальную игру известная актриса, участница легендарной команды "Парни из Баку" Яна Никитина, ди-джей и радиоведущий Эмиль Насиров, генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов и директор юниор-лиги Джавид Шахбазбеков, для которого эта игра также стала прощальной, так как он принял решение сложить свои полномочия в КВН.

Что касается непосредственно игры, то, помимо основного конкурса "Приветствие", в этот раз была еще и "Разминка", в ходе которой финалистам пришлось искать смекалистые ответы на видеовопросы квн-щиков из Высшей лиги и известной актрисы комедийного жанра Екатерины Скулкиной.

В результате упорной борьбы чемпионом юниор-лиги сезона 2017-2018 стала команда "Папины дочки" (Лицей №16). Второе место у ветеранов "юниорки" - "Сборной 6-й школы", а кубок за третье место увезли с собой ребята из команды "Дети гор".

Помимо кубков, жюри учредило еще несколько призовых мест отдельным квн-щикам - диплом "Лучшей актрисы" сезона получила Медина Агазаде из команды "Папины дочки", "Лучшим актером" признан Фархад Аббасов из "Сборной 6-й школы", а "Лучшим капитаном" юниор-лиги стала Дениз Зейналова ("Баку Модерн скул").

"Игра была добрая, азартная, смешная, искренняя, непринужденная, а главное совершенно непредсказуемая. На мой взгляд, в этом финале не было ни проигравших, ни победивших независимо от тех баллов, которые мы выставили", - отметила Яна Никитина.

Эмиль Насиров обратил внимание на то, что контент всех рейтинговых, интересных, интеллектуальных, юмористических передач в странах СНГ делается главным образом бывшими квн-щиками.

"КВН может сотворить такое чудо. Чудо, которого мы хотим и на нашем телевидении тоже. Уверен, что креативное будущее отечественного телевидения в руках именно этих ребят", - сказал он.