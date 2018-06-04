Стала известна дата завершения ремонтных работ на крупном проспекте Баку - ФОТО

4 июня 2018 20:50

Продолжаются работы по реконструкции проспекта Бабека протяженностью 8,7 километра, имеющего большое значение в транспортной системе Баку.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы по реконструкции проводятся совместно со структурами, занимающимися прокладкой подземных линий коммуникаций. Газовые линии, водопроводные линии различного диаметра протяженностью примерно 20 километров, а также канализационные линии различного диаметра протяженностью около четырех километров заменяются новыми.

Также продолжаются работы по укладке трехслойного асфальтобетонного покрытия на площади 323 609 квадратных метров.

В рамках проекта по реконструкции для организации нормального движения будут установлены дорожные знаки и информационные стенды, также будет установлена новая двусторонняя система освещения на перекрестках дорог.

Все работы проводятся под непосредственным руководством Государственного агентства автомобильных дорог с соблюдением технической последовательности. Создание современной дорожной инфраструктуры на проспекте Бабека значительно повлияет на снижение транспортной нагрузки. Работы по реконструкции планируется завершить в сентябре-октябре этого года.

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