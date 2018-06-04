В прошлом году в ДТП в Азербайджане погибли 750 человек
4 июня 2018 20:59 230
В Азербайджане в прошлом году было зарегистрировано 1 833 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 750 человек, 1719 человек - ранены. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В 2013 году в автоавариях в Азербайджане погибло 1 164 человека, в 2014 году - 1 124, в 2015 году - 894, в 2016 - 759 человек.
В результате аварий в 2013 году 2948 человек получили ранения, в 2014 году - 2 676 человек, в 2015 - 2 265, в 2016 - 2003 человека.
В прошлом году 938 ДТП произошли с участием транспортных средств и пешеходов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
22:20