В прошлом году в ДТП в Азербайджане погибли 750 человек

4 июня 2018 20:59

В Азербайджане в прошлом году было зарегистрировано 1 833 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 750 человек, 1719 человек - ранены. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В 2013 году в автоавариях в Азербайджане погибло 1 164 человека, в 2014 году - 1 124, в 2015 году - 894, в 2016 - 759 человек.

В результате аварий в 2013 году 2948 человек получили ранения, в 2014 году - 2 676 человек, в 2015 - 2 265, в 2016 - 2003 человека.

 

В прошлом году 938 ДТП произошли с участием транспортных средств и пешеходов.

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