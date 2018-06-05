Германия приступила к исполнению в Азербайджане нового проекта по вынужденным переселенцам

Состоялась встреча между председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшаном Рзаевым и директором Германского общества международного сотрудничества (GİZ) по Азербайджану Соней Фонтейн, говорится в сообщении комитета, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи председатель Госкомитета отметил, что Президент Ильхам Алиев предпринимает значительные шаги по решению социальных проблем беженцев и вынуженных переселенцев и улучшению жилищно-бытовых условий. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также проводит в этом направлении последовательные и целенаправленные мероприятия. В результате около 300 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены новыми квартирами.

Рзаев выразил благодарность Соне Фонтейн за помощь в проектах, реализуемых по линии возглавляемых ею гуманитарных организаций в связи с беженцами и вынужденными переселенцами, и решении их проблем.

Глава делегации GİZ Фонтейн высоко оценила текущий уровень связей между Германией и Азербайджаном и отметила реализацию проектов в различных сферах между двумя странами.

На встрече была дана подробная информация о проекте, было отмечено, что в рамках проекта ожидается создание новых возможностей для вынужденных переселенцев.

Затем на встрече обсуждался проект, который будет совместно реализован GİZ и Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев. После общего ознакомления с проектом обсуждались возможности его расширения. Была выражена уверенность, что проект внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.