Джейхун Байрамов: Модель "предпринимательского университета" в Азербайджане становится все актульнее

Научно-исследовательской деятельностью в университетах и научных организациях Азербайджана сегодня занимаются свыше 33 тысяч человек.

Об этом сказал в Баку во вторник на международной конференции: "Поддержка интеллектуальной собственности экономике знаний и инноваций", министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, 35 процентов из этих научных работников обладают научной степенью доктора философии, восемь процентов - доктора наук.

За последние пять лет, по словам министра, со стороны профессорско-преподавательского состава азербайджанских университетов было подано 216 заявок на изобретения, и в результате получено 159 патентов.

Байрамов отметил, что сегодня весьма важно наладить процесс сотрудничества между учебными заведениями и бизнесом.

Министр подчеркнул, что в становлении инновационной экономики модель "предпринимательского университета" становится все более актуальной, и в этом плане в последние годы повышается внимание развитию новых предпринимательских моделей в вузах.

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