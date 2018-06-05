Центр социального бизнеса "Юнус" UNEC представляет: "Социальный бизнес и предпринимательство" - ФОТО

В UNEC состоялся финальный этап программы "Социальный бизнес и предпринимательство", сообщает вуз во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, состоявшемся при организационной поддержке Центра социального бизнеса "Юнус" UNEC, приняли участие председатель Международного фонда Евразия-пресс (МФЕП) Умуд Мирзоев, учредитель "Kutvan Project Group" Али Кутван, представители государственных и частных структур.

Проректор по международным связям и программам UNEC, доцент Анар Рзаев, дав подробную информацию о программе "Социальный бизнес и предпринимательство", отметил, что студенты представили на конкурс 12 социальных бизнес-идей в сфере образования, технологии, сельского хозяйства и здравоохранения. Команды, авторы идей, при поддержке "HUMAN Foundation" приняли участие в шестинедельной менторной программе авторитетных структур. Подчеркнув, что социальный бизнес играет важную роль в экономическом развитии стран и более справедливом распределении доходов, Рзаев пожелал успехов участникам.

Говоря о важности стимулирования молодежи к осуществлению деятельности в направлении социального бизнеса и стартапа, председатель МФЕП Умуд Мирзоев подчеркнул важность превращения этого в традицию. Он обратил внимание на расширение деятельности в этом направлении, что может внести важный вклад в экономику Азербайджана.

Руководитель Центра социального бизнеса "Юнус" UNEC Фарида Аскерзаде дала информацию о центре. Говоря о деятельности в направлении социального бизнеса-центра, созданного в рамках визита в Азербайджан лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса, она отметила осуществленные работы в сфере проведения академических исследований.

Руководитель Отдела маркетинга и связи с общественностью "Gilan Holding" Фарид Мамедов, оказывающего финансовую поддержку в реализации программы "Социальный бизнес и предпринимательство", выразил заинтересованность руководимой им структуры в развитии направлений по социальному предпринимательству в стране и реализации программы. Он обратил внимание на крупные инвестиции, вложенные в ненефтяной сектор "Gilan Holding"ом, и отметил готовность в будущем поддерживать эту инициативу.

На мероприятии было отмечено, что в рамках программы "Социальный бизнес и предпринимательство" в менторной программе приняли участие представители команд P&G, United Aid for Azerbaijan (UAFA), EY, PwC, Программы развития ООН, (UNDP), ABAD, Neuron Technologies MMC, Американской медицинской ассоциации, Ukranian Social Academy, American Alumni Association, клиники "Sağlam ailə" и компании Gilan.

После выступлений студенты представили свои бизнес-идеи. По оценке членов жюри бизнес-идеи "Red Ruby" (упаковка граната), "Dockor Bee" (использование продуктов пчеловодства в лечебных целях), "Sweeteners" (применение стевии в качестве продукта питания), "Greeners" (получение топлива из сельскохозяйственных отходов, брикет) стали победителями.

Ф.Аскерзаде отметила, что Центр социального бизнеса "Юнус" UNEC окажет поддержку командам-победителям в реализации своих идей, выделит финансовые средства. Партнер проекта Центр Baku Business Factory Co-working для реализации идей обеспечит команды-победители офисом.

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