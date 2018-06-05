В Азербайджане ожидается до 35 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-18, днем - 26-31 градус тепла, в Баку ночью 16-18, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 миллиметров ртутного столба до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром, температура морской воды 19-20 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный, температура морской воды 20-21 градус.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью 13-18, днем 30-35, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятны для метеозависимых людей.

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