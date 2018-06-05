На одной из улиц Баку изменено движение транспорта - ФОТО

Будет изменено движение автотранспорта на улице Фазаила Байрамова в Хатинском районе Баку. Об этом сообщил во вторник Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.

По словам Агаева, здесь будет создан разворот, чтобы водителям было легче выезжать на улицу Юсифа Сафарова. Кроме того, возрастет функциональность новой строящейся дороги.

"В настоящее время жители, проживающие на восточной части улицы Фазаила Байрамова, направляющиеся в центр города, не могут воспользоваться новой дорогой, чтобы выехать на улицу Юсифа Сафарова, и вынуждены использовать проспекты Бабека и Нобеля. В часы пик это заметно увеличивает транспортную нагрузку на данных проспектах", - сообщил Агаев.

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