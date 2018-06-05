Эти учителя в Азербайджане не будут сдавать экзамен при смене места работы - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане, согласно существующим правилам, не предусмотрено проведение собеседования или экзаменов при переходе учителей, работающих по бессрочному договору, из одного общеобразовательного учреждения в другое.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования, передает Day.Az.

Согласно сообщению, при смене места работы будут учитываться результаты диагностического оценивания, проведенного в прошлом году, или же результаты экзаменов по приему на работу. Кандидаты, получившие возможность поменять место работы, представят необходимые документы в центр по человеческим ресурсам.

Начиная с 2018/2019 учебного года с учителями, которые в этом году прошли собеседование для продления срочного договора, будет заключен бессрочный трудовой договор. В связи с этим данные учителя не смогут принять участие в конкурсе по смене места работы.

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