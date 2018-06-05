Александр Васильев продемонстрировал в Instagram красоту Баку - ВИДЕО

Известный историк моды, искусствовед, коллекционер и телеведущий Александр Васильев показал в Instagram невероятно красивый бакинский закат и рассказал о своих впечатлениях, связанных с очередным визитом в Баку, передает Day.Az.

"Я люблю передавать привет подписчикам из разных уголков мира. Сейчас я в Азербайджане рядом со знаменитым Каспийским морем на песчаном пляже, наслаждаюсь природой, очень вкусной осетриной и черной икрой. Все приезжайте в Азербайджан для того, чтобы получить такие же удовольствия, какие получаю я в этой прекрасной республике", - говорит А.Васильев.

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Отметим, что вчера в Центре Гейдара Алиева в представлении Фонда Александра Васильева состоялась церемония открытия выставки под названием "Заповедник моды".

Н. Гасымова