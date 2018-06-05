В более чем 40 селах Азербайджана будет улучшено водоснабжение

В этом году в более 10 городах Азербайджана начнется строительство сооружений по очистке сточных вод с целью обеспечения экологической безопасности в регионах.

Об этом говорится в статье председателя ОАО "Азерсу" Горхмаза Гусейнова, опубликованной в прессе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этом году также завершится строительство сооружений по очистке сточных вод в Дашкесане, Гекчае, Габале, а также в поселке Пиршаги.

"Учитывая ограничение источников воды в результате глобального потепления и засухи, будут реализованы проекты по созданию альтернативных источников для Шамахы, Гедабека, Лерика, Товуза и Агстафы", - отмечается в статье.

Председатель ОАО также сообщил, что в этом году завершится строительство самого большого очистного сооружения в Азербайджане - очистного сооружения Шамкирчай, которое обеспечит водой города Гянджа, Шамкир, Самух и окрестные села.

Глава ОАО "Азерсу" сказал, что в этом году также будут продолжены проекты по улучшению обеспечения водой сел и поселков, страдающих от нехватки питьевой воды. С этой целью будут реализованы проекты по водоснабжению в 41 селе, где проживает более 62 тысяч жителей.

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