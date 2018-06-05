В Азербайджане могут быть изменены правила трансплантации органов

Проект о внесении изменений в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей" возращен рабочей группе на доработку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям в статью 12 (Условия изъятия органов и (или) тканей у живого донора), в случае невозможности спасти или восстановить здоровье человека посредством других медицинских средств и (или) пересадки органов и (или) тканей трупа, допускается трансплантация органов и (или) тканей от живого донора реципиенту.

Живой донор при этом должен быть родственником реципиента, живой донор должен дать письменной согласие на изъятие органов и (или) тканей; в случае, если живой донор является супругом реципиента, они должны находиться в браке как минимум один год.

Согласно добавляемой в закон статье 11-1 (ввоз из-за рубежа и вывоз мертвого донора, его органов или частей тела), ввоз из-за рубежа или вывоз за рубеж мертвого донора, его органов или частей тела с целью трансплантации, изучения и в научных целях осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

В добавляемой статье 12-1 (Комиссия по этике) отмечается, что на общественных основах создается комиссия по этике при соответствующем органе исполнительной власти с целью исследовании этических и юридических вопросов и принятия соответствующих решений. Комиссия будет состоять из пяти человек, куда также будут входить психолог и юрист.

Согласно изменениям в статью 13 закона, живой донор должен постоянно находиться под диспансерным наблюдением. Также если появится необходимость в пересадке живому донору органов, то он будет обеспечен донорским органом вне очереди.

Донор, давший письменное согласие на пересадку органов и (или) тканей, должен сообщить о своих вредных привычках и известных ему заболеваниях.

Согласно изменениям в статью 14 закона, разрешение на изъятие у живого донора одного из парных органов, одного органа и (или) тканей предоставляется в том случае, если это не будет угрожать его жизни и не вызовет не восстанавливаемые нарушения здоровья.

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