В UNEC состоялось посвященное 70-летию профессора Мамедгасана Мейбуллаева мероприятие - ФОТО

В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 70-летию доктора экономических наук, профессора Мамедгасана Мейбуллаева.

В мероприятии наряду с профессорско-преподавательским составом UNEC приняли участие известные академики, близкие ученого и члены его семьи.

Ректор, профессор Адалат Мурадов отметил, что всегда с уважением относится к ценностям UNEC, основой которых является интеллигенция университета. Ректор подчеркнул, что роль профессора Мейбуллаева в исследовании исламской экономики, является незаменимой. В то же время Мурадов отметил, что заслуги покойного профессора в формировании поколения великих экономистов являются также неоценимыми.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде затронул вопрос актуальных исследований, проведенных видным ученым-экономистом. Он обратил внимание, что исследования, проведенные Мейбуллаевым в сфере исламской экономики и производства национальных доходов, имеют большое научное значение для страны.

Академик Васим Мамедалиев охарактеризовал юбиляра как ученого, направившего свои экономические знания на исследование религиозно-духовных ценностей. Было отмечено, что в монографии Мейбуллаева "Исламская экономика" основательно исследуются критерии социально-экономического развития исламских стран.

Заведующий кафедрой "Регулирование экономики" UNEC, профессор Махиш Ахмедов, заведующий кафедрой "Теоретическая и практическая экономика", профессор Умудвар Алиев и другие выступившие рассказали о научно-педагогической деятельности ученого. Было отмечено, что ученый, работавший в Азербайджанском государственном экономическом университете в разные годы на должности доцента, профессора, заведующего кафедрой, проректора, автор свыше 200 научных трудов, шести монографий, девяти учебных пособий, четырех учебников. Было подчеркнуто, что Мамедгасан Мейбуллаев как "Заслуженный преподаватель", видный экономист, самоотверженный человек завоевал большой авторитет не только своей научно-педагогической деятельностью, но также объективностью, принципиальностью и требовательностью в общественной жизни.

На мероприятии было предложено назвать Центр исследования исламской экономики UNEC, именем Мамедгасана Мейбуллаева. Руководство Центром исследования исламской экономики имени Мамедгасана Мейбуллаева было возложено на доцента кафедры "Экономика" (на русском языке) UNEC, дочери ученого Сервиназ Ханларзаде. Поделившись воспоминаниями об отце, Ханларзаде отметила, что испытывает чувство гордости продолжать идеи видного ученого. Выразив благодарность за оказанное ей доверие, Ханларзаде подчеркнула, что впредь будет неустанно трудиться для исследования исламской экономики.

На мероприятии были продемонстрированы книги, автором которых является профессор Мамедгасан Мейбуллаев.

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