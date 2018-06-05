К сведению учителей, желающих сменить место работы

В Азербайджане учителя, которые не смогли успешно пройти конкурс по смене места работы, смогут принять участие в конкурсе по приему на работу учителей на 2018/2019 учебный год.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно сообщению, кандидаты имеют право выбрать четыре вакантных места.

После выбора вакансий и подтверждения электронного заявления кандидат не имеет права изменить свое электронное заявление.

Кандидат, получивший право на смену места работы, должен пройти регистрацию в установленный период. Если кандидат не прошел регистрацию в этот период, его результат будет аннулирован и он продолжит работать на прежнем месте.

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