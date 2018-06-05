К сведению учителей, желающих сменить место работы
5 июня 2018 19:52 108
В Азербайджане учителя, которые не смогли успешно пройти конкурс по смене места работы, смогут принять участие в конкурсе по приему на работу учителей на 2018/2019 учебный год.
Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно сообщению, кандидаты имеют право выбрать четыре вакантных места.
После выбора вакансий и подтверждения электронного заявления кандидат не имеет права изменить свое электронное заявление.
Кандидат, получивший право на смену места работы, должен пройти регистрацию в установленный период. Если кандидат не прошел регистрацию в этот период, его результат будет аннулирован и он продолжит работать на прежнем месте.
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