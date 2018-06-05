В Азербайджане произошло сильное землетрясение

5 июня 2018 23:16

На северо-западе Азербайджана произошло сильное землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 22:40, передает Day.Az со ссылкой на АПА. 

По данным зарубежных ресурсов, фиксирующих подземные толчки на планете, очаг толчков зафиксирован у села Юхары Чардахлар в Загатале.

Если верить тем же источникам, сила землетрясения составила 5,4 балла. Информации о разрушениях нет.

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