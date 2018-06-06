В Азербайджане проходит Национальный фестиваль конного спорта - ФОТО

В Центре конного спорта "Бина" города Баку с 2 по 17 июня проходит Национальный фестиваль конного спорта, организованный Федерацией конного спорта Азербайджана (ARAF) при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. В рамках фестиваля, посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, проходит несколько турниров республиканского и международного значения.

В первый день фестиваля прошел турнир по скачкам "Кубок 100-летия АДР", в котором участвовали 24 жокея и лошади. Призовой фонд составил 15 тысяч манатов. В день открытия гостям была также концертная программа с участием звезд эстрады.

С 5 по 9 июня проходит турнир по национальной конной игре човган под названием "Кубок 100-летия АДР". Призовой фонд составляет 50 тысяч манатов. В Азербайджане човган является национальным видом спорта. В 2013 году човган, традиционная верховая игра на Карабахских скакунах, была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

8 июня на арене Elite Horse & Polo Club состоится турнир Кубка Гейдара Алиева по конкуру. Призовой фонд составляет 34 тысячи манатов.

С 15 по 17 июня с участием представителей клубов из Азербайджана, Германии, Ирландии и Индии в пройдет VI Кубок мира по конному поло (Arena Polo World Cup). На этом престижном соревновании Азербайджан представит Elite Horse & Polo Club, состоящий из спортсменов национальной команды поло.