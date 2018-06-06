Азербайджанские пограничники задержали нарушителей границы - ФОТО

Погранотряд Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана задержал на госгранице при попытке ее незаконного перехода граждан Азербайджана Гаджилы Рамина Расим оглу (1983) и Гасымова Фахреддина Азад оглу (1988).

Об этом говорится в сообщении Службы, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Рамину Гаджилы ранее было запрещено покидать страну из-за задолженности в размере 250 тысяч манатов.

Согласно результатам предварительного расследования, было установлено, что Гаджилы, по его словам, не смог выехать из Азербайджана через государственные погранично-пропускные пункты из-за запрета покидать страну, и хотел незаконно перейти на территорию Грузии. Гаджилы сказал, что собирался вернуть долг в размере 250 тысяч манатов, работая за рубежом. Также он признался в том, что Гасымов помогал ему в осуществлении этого плана. Гасымов подтвердил его показания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

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