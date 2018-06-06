На двух дорогах в Баку ограничат движение транспорта

6 июня 2018 11:54

Сегодня с 10:00 и до вечера поэтапно будет ограничиваться автодвижение на ул. Мубариза Нагиева в Наримановском районе и дороге "Баксоль" по проспекту Зии Буниятова в Дарнагюле.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с нанесением дорожной разметки.

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