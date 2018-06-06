В Баку состоялся семинар известного российского врача на тему «Здоровье в движении»

"Дорогие наши соотечественники, операция, обезболивающие препараты и корсеты - это неправильный метод лечения.

Не надейтесь на чудо. Чудо - это вы сами, только научитесь понимать свой организм, и мы Вам поможем!" (Цитата С.М.Бубновского).

5 июня в отеле "Парк Инн" Михаил Сергеевич Бубновский провел семинар на тему "Здоровье в движении".

На семинаре обширно обсуждали такие темы, как костно-мышечная система и современный метод лечения кинезитерапия.

Необходимо отметить, что Центр доктора Бубновского - это уникальное медицинское учреждение нашего города, которое специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной системы и сопутствующих заболеваний методом современной

кинезитерапии.

Современная кинезитерапия - это метод, разработанныйпрофессором, доктором медицинских наук Сергеем Михайловичем Бубновским, известным российским врачом, автором многочисленных книг и монографий, ряда патентов на изобретения и регулярным экспертным гостем многих конференций и телевизионных передач.

В основе данного метода лечения - специально разработанный индивидуальный комплекс упражнений.

Упражнения выполняются на специальном медицинском реабилитационном оборудовании, главным из которых является многофункциональный тренажёр Бубновского (МТБ), позволяющий работать в декомпрессионном антигравитационном режиме, что оказывает абсолютно безопасное воздействие на позвоночник и суставы.

В центре лечат такие проблемы, как искривление позвоночника (сколиоз, кифоз, лардоз), межпозвоночная грыжа, остеохондроз и суставные заболевания (гонартроз,

коксартроз и артрит) без лекарств и операций.

Ключевой особенностью метода Бубновского является полное отсутствие применения медикаментов в процессе лечения.

Весь лечебный эффект достигается исключительно за счёт естественных сил природы, заложенных в нашем организме.

Адреса: 1-й центр: г. Баку, Ш.Мехдиева, здание 96C.

Контакт: (012) 555 43 53 (070) 755 43 53

2-й центр: ул. Джавадхана, здание 32\43 31C

Контакты: (012) 568 22 16, (055) 468 22 16

