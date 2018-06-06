В UNEC прошло мероприятие, посвященное 25-летию Национального спасения азербайджанского народа - ФОТО

В среду в UNEC состоялось мероприятие, посвященное 25-летию Национального спасения азербайджанского народа, говорится в сообщении вуза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие, состоявшееся при совместной организационной поддержке UNEC, медиа группы "Səs", Фонда знаний при Президенте Азербайджана, было посвящено теме "От национального спасения к возрождению".

Сначала на мероприятии был продемонстрирован подготовленный медиа группой "Səs" по заказу UNEC и Фонда знаний фильм "От национального спасения к возрождению".

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов отметил значимость 15 июня 1993 года, вошедшего в историю Азербайджана как День национального спасения. Он подчеркнул, что в результате дальновидной политики Общенационального лидера Гейдара Алиева, который во второй раз по призыву народу вернулся к власти, сформировано современное азербайджанское общество с прочным фундаментом. Говоря о том, что День национального спасения является залогом нынешних реалий и счастливого будущего Азербайджана, ректор обратил внимание на созданную великим лидером концепцию строительства независимого государства, которая являясь фундаментом успехов современного Азербайджана, заложила основу для будущего развития, достижения невиданных успехов.

Говоря о сущности 15 июня - Дня национального спасения азербайджанского народа, роли в формировании и развитии независимого Азербайджана, главный редактор газеты "Ени Азербайджан", депутат Хикмет Бабаоглы раскрыл причины возвращения, политическую суть происходивших в то время событий. Он подчеркнул, что великий вождь своими лидерскими качествами является величайшей личностью, стоящей на самой высокой вершине мировой политической элиты. С этой вершины видится прошлое, настоящее и будущее единого азербайджанского народа.

Член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, говоря о достигнутых успехах Гейдара Алиева после возвращения к власти в 1993 году, улучшении благосостояния народа, укреплении места и роли нашего государства в мире, отметил возрастающую роль Азербайджана в мире, что является залогом политики, заложенной гениальным лидером Гейдаром Алиевым.

Руководитель аппарата Фонда знаний, профессор Исахан Велиев отметил, что великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся во второй раз к власти по настойчивому требованию народа, несмотря на большой риск, смело взял на себя миссию спасения народа. Таким образом, напряжение и противостояние, продолжавшиеся в стране на протяжении многих лет прекратились, в стране были достигнуты экономическое развитие, политическая стабильность.

В своем выступлении руководитель медиа группы "Səs" Бахруз Гулиев, говоря об идеологии 15 июня - Национального спасения, которая проявила себя в устойчивом развитии независимого Азербайджана, отметил, что в результате мудрой, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, достойного политического преемника великого лидера Гейдара Алиева все больше растет авторитет Азербайджана в регионе и во всем мире. Гулиев отметил, что независимый Азербайджан в свете идей Гейдара Алиева, под руководством Президента Ильхама Алиева покорит еще более высокие вершины.

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