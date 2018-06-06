385 компаний из 20 стран ЕС высоко оценили профессиональное образование в Азербайджане

Европейский союз опубликовал отчет о бизнес-среде Азербайджана на 2018 год. Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства образования, в отчете-опросе отражено мнение около 385 компаний из 20 стран-членов Европейского союза о бизнес-среде в Азербайджане. По сравнению с прошлым годом, количество опрошенных компаний в этом году увеличилось на 31 процент. Одной из 5-ти важнейших реформ, указанных в отчете по Азербайджану, является адаптация системы профессионального образования под потребности компаний. 24% европейских компаний, работающих в Азербайджане, отметили, что профессиональное образование и подготовка кадров в стране являются удовлетворительными. Этот показатель в 4 раза больше, чем в 2017 году. Из 7 участников, вовлеченных в опрос из сектора ИКТ, шесть оценили область профессионального образования как удовлетворительную.

Мероприятия, осуществлённые в рамках профессионального образования и подготовки кадров:

- 20 апреля 2016 года при Министерстве образования было создано Государственное агентство по профессиональному образованию

- В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики подготовлена и утверждена "Стратегическая дорожная карта развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике"

- 24 апреля 2016 года Милли Меджлис принял Закон "О профессиональном образовании"

- Подготовлено 70 специальных образовательных программ (куррикулумов), в том числе 159 новых модулей / учебников, более 200 преподавателей было привлечено к курсам по куррикулуму, педагогики и дидактики

- для изучения международного опыта, сотрудники министерства посетили более 20 стран таких как Бельгия, Италия, Испания, Великобритания, Швеция, Германия, Швейцария, Молдова, Россия, Норвегия, Латвия, Турция, Беларусь, Эстония, Грузия, Польша, США и т.д.

- В 10 международных и местных проектах было осуществлено сотрудничество с около 50 международных и почти 30 местных экспертов, включая гражданское общество

- В целях оптимизации и рационализации сети учреждений начального специального профессионального образования на базе 34 профессиональных учебных заведений было создано 14 Центров профессиональных образования, а также подготовлены предложения о создании еще 10 центров профобразования на базе 21 учреждения начального специального профессионального образования

- Открыт Габалинский государственный центр профессионального образования, специализирующийся в области туризма и сельского хозяйства

- Строится центр профессиональной подготовки по 8 специальностям в области промышленности и инноваций по модели Южной Кореи

- Подписаны соглашения о сотрудничестве с более чем 1000 субъектами предпринимательства, действующими во всех регионах страны.