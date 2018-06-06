Минэкологии оштрафовало компанию, загрязняющую воздух в Баку

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали жалобу, поступившую по поводу загрязнения воздуха предприятием, действующим в Наримановском районе по адресу улица Араз, 3.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

В ходе расследования выяснилось, что по указанному адресу действует ООО "Buz Metal". Взятые пробы атмосферного воздуха подтвердили наличие чрезмерного количества вредных веществ.

По факту был составлен протокол в отношении директора ООО Мамеда Алекперова, он в качестве должностного лица был оштрафован на 3000 манатов. Руководству ООО предписано в установленный срок устранить указанное правонарушение.

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