Минэкологии оштрафовало компанию, загрязняющую воздух в Баку
6 июня 2018 16:59 293
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали жалобу, поступившую по поводу загрязнения воздуха предприятием, действующим в Наримановском районе по адресу улица Араз, 3.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az.
В ходе расследования выяснилось, что по указанному адресу действует ООО "Buz Metal". Взятые пробы атмосферного воздуха подтвердили наличие чрезмерного количества вредных веществ.
По факту был составлен протокол в отношении директора ООО Мамеда Алекперова, он в качестве должностного лица был оштрафован на 3000 манатов. Руководству ООО предписано в установленный срок устранить указанное правонарушение.
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