В Азербайджане создается единая информационная база земельного фонда - ДЕТАЛИ

6 июня 2018 17:25

В Азербайджане можно будет видеть со спутника все пожары на земле, незаконные постройки и т.д.

Об этом в среду на заседании парламентского комитета по аграрной политике сказал заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рафиг Джалилов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане разрабатывается единая информационная база земельного фонда.

"После разработки единой информационной базы земельного фонда ей смогут воспользоваться все государственные структуры. Мы хотим проводить контроль не только посредством инспекторов, но и в будущем в электронной форме. В этой связи был изучен зарубежный опыт, подписан договор со словенской компанией. Они разработают для нас систему спутникового контроля за землями. Таким образом, можно будет узнать о пожаре на всех землях, о незаконных постройках и получить другие сведения", - отметил Джалилов.

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