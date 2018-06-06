Завершилась реконструкция одной из центральных улиц Баку - ФОТО - ВИДЕО

На улице Тебриза, протянувшейся между Насиминским и Наримановским районами Баку и являющейся основной транспортной артерией этих районов, завершена реконструкция. Об этом сообщили в среду в Государственном агентстве автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Протяженность улицы - 3,5 километра, ширина проезжей части в среднем составляет 19 метров. Дорога четырехполосная и разделена полосой шириной в один метр.

Во время ремонтно-строительных работ на участке данной улицы между улицами Аги Нейматуллы и Ахмеда Раджабли на площади в 500 квадратных метров построен дорожный разделитель длиной 150 метров и шириной 2-4 метра, установлены новые фонарные столбы. Для нормального освещения улицы обновлена система освещения и дополнительно установлено 28 фонарных столбов, кроме того, установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Также были проведены ремонтно-строительные работы на участке ул. Ахмеда Раджабли между улицами Тебриза и Фатали хана Хойского. В результате строительно-ремонтных работ уменьшена ширина разделительной полосы и расширена проезжая часть дороги.

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