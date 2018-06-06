В Азербайджане создадут централизованные пункты разделки мяса - ФОТО

Продукты животного происхождения и их использование - это сфера продовольственной цепочки с высокой степенью риска, говорится в обращении Агентства продовольственной безопасности, адресованном предпринимателям, сообщили в среду в агентстве.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Поэтому в обеспечении населения здоровой продовольственной продукцией на пунктах разделки мяса и субъектах предпринимательства лежит большая ответственность, и возникает необходимость работы этих пунктов в соответствии с гигиеническими нормами и согласно требованиям продовольственной безопасности. Поэтому необходимо создать централизованные пункты разделки мяса, которые будут отвечать санитарно-гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.

Агентство окажет всю необходимую помощь субъектам предпринимательства, действующим в этой сфере. Для формирования здоровой атмосферы в сфере мясной продукции разделка туш животных будет осуществляться в соответствии со стандартами, и только после лабораторных анализов эта продукция будет поставляться потребителям.