Азербайджан ужесточает наказание за размещение рекламы без разрешения - ДЕТАЛИ

Завершаются работы по созданию системы электронных обращений с целью оказания распространителям рекламы услуг на высоком уровне и упрощения существующей процедуры.

Об этом в среду сказал Trend директор Государственного рекламного агентства Азербайджана Айдын Ибадов, передает Day.Az.

"С целью повышения доступности оказываемых услуг в скором времени будет введена в эксплуатацию система онлайн-регистрации рекламных носителей, которая является частью официальной интернет-страницы агентства", - сказал Ибадов.

По его словам, скоро будет введен в эксплуатацию прибор для измерения аудитории рекламных щитов. Также, по его словам, использование технологий обзора в 360° упростит регулирование и контроль рекламных носителей.

"В настоящее время изучается международный опыт в этой сфере. Также в ближайшее время начнет работать центр технической поддержки для телефонных звонков по административно-правовым нарушениям, а также обращений, поступивших посредством официальной интернет-страницы и социальных сетей", - сказал Ибадов.

Директор агентства также высказался по поводу незаконного размещения рекламы и отметил, что в случае отсутствия разрешения на размещение рекламы сначала с распространителями рекламы проводится просветительская работа, предпринимателям разъясняются требования законодательства, рекомендуется устранить существующие проблемы.

Ибадов добавил, что в случае невыполнения этих требований по каждому нарушению составляется акт и выдаются письменные указания устранить эти нарушения в течение пяти дней.

"В таком случае предприниматели, не соблюдающие требования законодательства, могут быть оштрафованы. Согласно Кодексу административных нарушений, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 манатов, для должностных лиц - от 1500 до 2500 манатов, для юридических лиц - от 5000 манатов до 10000 манатов", - сказал Ибадов.