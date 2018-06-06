Парк Баку вошел в ТОП-10 для гостей чемпионата мира по футболу-2018 - ФОТО

Издание "Блокнот Волгоград" представило проект, посвященный чемпионату мира по футболу-2018, специально для гостей города-героя. В материале рассказывается о достопримечательностях Волгограда и Волгоградской области, транспортных маршрутах, бесплатных развлечениях и многом другом. Представлена ТОП-10 мест в Волгограде, которые должны посетить гости ЧМ, чтобы узнать максимум о породе-герое. Среди них, Парк Дружбы: Волгоград-Баку, сообщает Trend ссылкой на http://bloknot-volgograd.ru/.

Парк Баку, так называют его в Волгограде, - это самый современный и красивый парк города. Реконструкция заброшенной части некогда процветающего ЦПКиО была профинансирована правительством Азербайджана. После реконструкции заброшенный пустырь превратился в парк с освещенными аллеями, красивыми скамейками, урнами, газоном, цветами и ухоженными деревьями. Если хотите провести время на свежем воздухе или погулять перед матчем чемпионата мира по футболу, то отправляйтесь в парк Баку. Не пожалеете, говорится в материале, передает Day.Az.

Парк Дружбы: Волгоград - Баку был заложен 6 июня 2013 года в знак дружбы между русским и азербайджанским народом. В парке очень много красивых цветочных клумб, по центру располагается Девичья башня, которая является символом Баку.

Справа от входа флаги России, Волгограда, Баку. Практически сразу после входа в парк вас встретит мемориал в память о Великой Отечественной войне. Красивая круглая клумба с цветами по центру мемориала. По краям мемориала треугольные клумбы. Здесь висят фотографии азербайджанцев-героев ВОВ. Еще Герои Великой Отечественной Войны из Азербайджана. В дни, когда шла битва за Сталинград, на нефтяных промыслах Баку, поставляющего фронту свыше 70% общего объема производимой в то время в СССР нефти, висел лозунг: "Наш Сталинград - у каждой скважины!".

В ТОП-10 также вошли Мамаев курган, Музей-заповедник "Сталинградская битва", Интерактивный музей, Самый большой в мире Ленин, "Танцующий мост", Музей привидений, Подземелья Свято-Духова монастыря, Звездный дом и Подземный трамвайчик.