В Баку устанавливаются тумбы ограждения - ФОТО

Бакинское транспортное агентство с целью организации безопасного и свободного движения пешеходов на центральных улицах и проспектах столицы приступило к установке тумб ограждения.

Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На первом этапе планируется установить 10 тысяч таких тумб. Эти тумбы предотвратят выезд на тротуары автомобилей во время аварий и будут препятствовать их парковке на тротуарах. Тем самым это создаст возможность для свободного и непрерывного движения пешеходов.

Строительно-монтажные работы начались первого июня, и в качестве образца было установлено 50 тумб на проспекте Бюльбюля.