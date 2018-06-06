В Баку устанавливаются тумбы ограждения - ФОТО
6 июня 2018 19:42 199
Бакинское транспортное агентство с целью организации безопасного и свободного движения пешеходов на центральных улицах и проспектах столицы приступило к установке тумб ограждения.
Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На первом этапе планируется установить 10 тысяч таких тумб. Эти тумбы предотвратят выезд на тротуары автомобилей во время аварий и будут препятствовать их парковке на тротуарах. Тем самым это создаст возможность для свободного и непрерывного движения пешеходов.
Строительно-монтажные работы начались первого июня, и в качестве образца было установлено 50 тумб на проспекте Бюльбюля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!