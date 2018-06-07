БВШН будет сотрудничать с Китайским нефтяным университетом - ФОТО

Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с делегацией представителей Китайского нефтяного университета в Пекине (CUPB - China University of Petroleum-Bejing), сообщает азербайджанский вуз в четверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ней приняли участие вице-президент университета, профессор Дун Джаося, декан колледжа международного образования CUPB Джан Юньсюе, начальник отдела международного офиса Ли Линьюн, сотрудница отдела по приему студентов колледжа международного образования Гюнай Алиева и ответственные сотрудники БВШН.

Принимая гостей в кампусе вуза, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал их об основных направлениях деятельности Высшей школы и специальностях, по которым здесь учатся студенты. Он, в частности, отметил, что одной из самых востребованных сегодня является профессия инженера по автоматизации процессов, которая в прошлом году была объявлена "специальностью года" и которую можно получить в БВШН. По словам ректора, тот факт, что обучение в обоих вузах ведется на английском языке, создает хорошие перспективы для двустороннего сотрудничества, в том числе программ студенческого обмена.

Вице-президент Китайского нефтяного университета, профессор Дун Джаося, в свою очередь, рассказала об истории CUPB, который был основан в 1953 году и является первым нефтяным вузом страны. Она сообщила о проведении международного Форума ректоров энергетических университетов, который пройдет 22 сентября этого года в честь 65-летия со дня создания университета, и пригласила ректора БВШН Эльмара Гасымова принять в нем участие. Профессор Дун Джаося также выразила интерес к налаживанию сотрудничества с Высшей школой и реализации программы студенческого обмена, отметив, что знакомство с опытом Азербайджана в развитии нефтегазовой индустрии является приоритетом для китайских студентов, готовящихся работать в этом секторе экономики.

На встрече была достигнута договоренность об организации обучения двух студентов Китайского нефтяного университета в Бакинской Высшей школе нефти и двух студентов CUPB в БВШН в ближайшее время. Кроме того, принято решение о подписании в октябре этого года соглашения о сотрудничестве между двумя вузами.

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