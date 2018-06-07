Азер Гариб: «Передача «Oralar» приобрела новое звучание» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Интервью Day.Az с известным ведущим, журналистом, путешественником Азером Гарибом.

- Азер муаллим, на канале ATV стартовала передача о путешествиях под знакомым зрителю названием "Oralar", в совершенно другом формате. Как возникла идея?

- Идея о запуске нового телепроекта о путешествиях принадлежит руководству Baku Media Center (BMC), которое и предложило мне принять участие в этом проекте. Конечно, я с радостью согласился, потому что, чего уж там, соскучился по эфиру, кроме того, мне понравился предложенный ВМС формат, который компания собирается юридически запатентовать.

Что касается названия, да, вы правы, "Oralar" - это достаточно знакомый зрителям телевизионный бренд, а на рекламном рынке продавать знакомый бренд всегда легче, чем новый, что и было принято во внимание руководством BMC при выборе названия передачи. Так что, это чисто маркетинговое решение, и бренд "Oralar" сейчас принадлежит Baku Media Center, в соответствие с заключенным между нами соглашением.

Но, главное не в названии. Baku Media Center является крупнейшим в стране производителем аудиовизуальной продукции, он громко заявил о себе и известными документальными фильмами, и бродкастом мировых спортивных соревнований. Производствам телевизионных передач он стал заниматься совсем недавно, и мне нравится амбициозность этой компании. Проект о путешествиях, запущенный Baku Media Center, при эфирной поддержке ATV, преследует лишь одну цель - оправдать ожидания зрителей и предоставить им качественный продукт.

Речь не о моей нескромности, претензии могут, и должны быть, и ко мне, и к другим соведущим. Но то, что с телевизионной точки зрения проект осуществляется высокопрофессионально, посмотревшие передачу могут убедиться сами. Это и операторская работа, и режиссерская, и монтажная, и редакторская, и свет, и звук, все на соответствующем современным телестандартам уровне. Достаточно сказать, что наша группа, выезжающая на съемки, состоит из 9 человек.

- А каков формат новой передачи?

- Мой личный неформальный слоган передачи - "Köhnə ad, yeni format", то есть, "Старое название, новый формат". Хотя, я бы предпочел более поэтический перевод, как "Новое звучание" (улыбается).

В обновленном "Oralar" трое ведущих, каждый из которых смотрит на города со своего ракурса. Популярного блогера Турану Хусейнли интересует гламурная жизнь, модные бутики, молодежная развлекательная сторона городов, известный спортивный журналист Рустам Афсарли путешествует с рюкзаком на спине, пытливо исследуя закоулки и нетуристические места, так сказать, "чрево Парижа", а мне выпала доля окунуться в люксовую жизнь этих мест.

В этом формате есть что-то и от "Клуба путешествий", и от "Дискавери", и от "Орел и Решка", и от других популярных травел-передач. Увы, в этой сфере сложно изобрести велосипед, но, в целом, мне нравится всеохватность оригинального формата. В новом "Oralar" не только полюса между лакшери-отелем и недорогим хостелом, в нем реальная жизнь посещенных мест, где есть не только раскрученные туристические места, но и та сторона жизни, где живут обычные люди, со своими обычными для всего мира проблемами.

- Почему все началось с Загреба?

- А почему бы не с Загреба? (улыбается). Загреб - замечательный город, как уже увидели зрители, он очень солнечный, яркий, и очень компактный, что было немаловажно при выборе города. Съемки в Загребе состоялись полгода назад, в сентябре прошлого года, и это были лишь пилотные съемки, никто тогда не знал точно, будут ли они успешны, и будет ли одобрен пилот. То есть, он снимался в рамках презентации проекта, как это делают все крупные медиа-игроки, намеревающиеся выйти на телевизионный рынок. И я безмерно счастлив, что работа профессионалов от Baku Media Center была оценена, более того, сейчас даже есть некоторая конкуренция между рекламодателями. После Загреба, уже прошли выпуски передачи о Барселоне, Марселе, Тиране, впереди новые направления.

- Как вы думаете, станет ли передача популярной?

- Знаете, порой говорят, что телевидение подстраивается под желание масс, а массы хотят лишь низкопробные передачи. Я с этим никогда не был согласен. Да, я прекрасно знаю телевизионную кухню изнутри, я знаю, что такое реклама, и я знаю, как тяжело сегодня выживать каналам.

Но я также согласен и с тем, что свою долю социальной и гражданской ответственности должны чувствовать и рекламодатели. Они должны формировать рейтинги, а не наоборот.

Всегда и везде телевидение формирует вкусы. Во всем - в поведении, в мышлении, в одежде, в жажде познаний, в культуре общения. И передачи о путешествиях - это то, что помогает во всем этом. Поэтому, я очень надеюсь, что передача "Oralar" в новом одеянии полюбится зрителям, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто задумал и осуществил этот проект.

И напоследок - да, мы открыты для критики...

Ф. Агаларова