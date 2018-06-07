В Баку в собственном автомобиле убит таксист

7 июня 2018 13:43

В Баку убили таксиста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Насиминском районе города Баку убили Гусейнова Рашада Адалят оглу (1981 г.р.) в его же автомобиле. Он занимался частным извозом. 

Пока не известно, при каких обстоятельствах и кем было совершено убийство.

По факту в Прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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