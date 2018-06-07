В Баку в собственном автомобиле убит таксист
7 июня 2018 13:43 126
В Баку убили таксиста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Насиминском районе города Баку убили Гусейнова Рашада Адалят оглу (1981 г.р.) в его же автомобиле. Он занимался частным извозом.
Пока не известно, при каких обстоятельствах и кем было совершено убийство.
По факту в Прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:13 2
В Баку будет ветрено
14:13