В Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем временами будет усиливаться, температура морской воды составит 21-22 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана возможны кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах ливни, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 17-22, днем - 25-30, в горах ночью 9-13, днем - 13-18 градусов тепла.

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