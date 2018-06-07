Межрелигиозные связи в Азербайджане являются показателем приверженности к ценностям ислама - ГЛАВА ГКРО

Высокий уровень межрелигиозных связей в Азербайджане является показателем большой приверженности к традициям и ценностям исламского мира.

Об этом заявил Day.Az председатель государственного комитета по делам с религиозными организациями( ГКРО) Мубариз Гурбанлы.

По его словам, прежде всего это связано с тем, что в Азербайджане проводится продуманная политика по межрелигиозным вопросам на уровне государства.

"Как логичный итог этой политики, в нашей стране наблюдается уважение к традициям ислама, а Азербайджан, пользуется большой поддержкой в мусульманском мире.

Этот важный фактор отметил накануне в своем выступлении глава государства Ильхам Алиев, обратив внимание на то, что Азербайджан играет активную и успешную роль в пропаганде исламской культуры в мире.

Азербайджан пользуется большой поддержкой международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества, так как вносит существенный вклад в тенденции солидарности между исламскими странами.

Для нашей страны очень важно, что Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает объективную позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и разумеется мы признательны этой авторитетной международной структуре за поддержку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на различных международных площадках неоднократно заявлял о том, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов, что Нагорный Карабах - историческая азербайджанская земля и как следствие проводимой под его руководством политики мир признает территориальную целостность Азербайджана.

Справедливый тезис, озвученный накануне главой нашего государства о том, что ни одна страна не признаёт существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим - месседж нынешнему руководству Армении, которое должно пересмотреть оккупационную государственную политику, с тем, чтобы многолетний конфликт был наконец урегулирован", - заявил азербайджанский общественный деятель.

Матанат Насибова